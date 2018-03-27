Montenegro ülke mi? Haritadaki yeri neresidir?

Genel Bilgiler
Karadağ; yeşil dağları ve turkuaz deniziyle 'Balkanların cenneti' olarak da anılmaktadır. Doğası, sıcakkanlı insanları ve güvenilirliği sayesinde turistler tarafından oldukça ilgi görmektedir. Ayrıca diğer Avrupa ülkelerine göre daha ucuz bir ülkedir.
Ülkenin başkenti Podgorica'dır.
Resmi dil olan Karadağca dışında Sırpça, Boşnakça, Arnavutça gibi diller de konuşulmaktadır.
Para birimi olarak Euro kullanılmaktadır.
Yerel saat Türkiye saatine göre 1 saat daha geridir.
Karadağ'a yapılan, süresi 90 günü aşmayan ziyaretlerde vize gerekmemektedir.
Lokasyon / Konum
Güneydoğu Avrupa'da yer alır. Doğusunda Kosova, güneydoğusunda Arnavutluk, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan ve Bosna-Hersek ile komşudur. Güneyinde Adriyatik Denizi yer alır.
En Çok Ziyaret Alan Şehirleri
Podgorica, Kotor, Budva, Tivat, Centinje, Niksıc, Herceg Novi, Zabljak
İklim / Hava Durumu
İklim farklılık göstermektedir. Ancak genel olarak Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yüksek bölgelerde sert, vadilerde ise ılıman iklim görülür. Yazlar kuru ve sıcak, kışlar nemli ve bol yağışlıdır.
Ne Zaman Gidilir
Seyahat etmek için en uygun dönem Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır.
Ülke Mutfağı / Ne Yenir Ne İçilir
Osmanlı mutfağıyla benzerlik göstermektedir. Et çeşitlerinin yanı sıra deniz ürünlerinin de önemli bir yeri vardır. Jambon, peynir çeşitleri, mantar ve donut çok tüketilen yiyeceklerdir. İçecek olarak Karadağ şarapları oldukça lezzetlidir.
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