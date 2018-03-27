Montenegro ülke mi? Haritadaki yeri neresidir?

Genel Bilgiler

Karadağ; yeşil dağları ve turkuaz deniziyle 'Balkanların cenneti' olarak da anılmaktadır. Doğası, sıcakkanlı insanları ve güvenilirliği sayesinde turistler tarafından oldukça ilgi görmektedir. Ayrıca diğer Avrupa ülkelerine göre daha ucuz bir ülkedir.

Ülkenin başkenti Podgorica'dır.

Resmi dil olan Karadağca dışında Sırpça, Boşnakça, Arnavutça gibi diller de konuşulmaktadır.

Para birimi olarak Euro kullanılmaktadır.

Yerel saat Türkiye saatine göre 1 saat daha geridir.

Karadağ'a yapılan, süresi 90 günü aşmayan ziyaretlerde vize gerekmemektedir.

Lokasyon / Konum

Güneydoğu Avrupa'da yer alır. Doğusunda Kosova, güneydoğusunda Arnavutluk, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan ve Bosna-Hersek ile komşudur. Güneyinde Adriyatik Denizi yer alır.

En Çok Ziyaret Alan Şehirleri

Podgorica, Kotor, Budva, Tivat, Centinje, Niksıc, Herceg Novi, Zabljak

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İklim / Hava Durumu

İklim farklılık göstermektedir. Ancak genel olarak Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yüksek bölgelerde sert, vadilerde ise ılıman iklim görülür. Yazlar kuru ve sıcak, kışlar nemli ve bol yağışlıdır.

Ne Zaman Gidilir

Seyahat etmek için en uygun dönem Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır.

Ülke Mutfağı / Ne Yenir Ne İçilir

Osmanlı mutfağıyla benzerlik göstermektedir. Et çeşitlerinin yanı sıra deniz ürünlerinin de önemli bir yeri vardır. Jambon, peynir çeşitleri, mantar ve donut çok tüketilen yiyeceklerdir. İçecek olarak Karadağ şarapları oldukça lezzetlidir.