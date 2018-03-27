;
Yol Durumu
  1. NATO'dan Rus diplomatlara veto

ABD Başkanı Trump, Macron ile görüştü

ABD Başkanı Trump, Macron ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trum, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Trump, Suriye'de Türkiye ile işbirliğinin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

  • 27 Mart 2018, Salı 18:53
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar