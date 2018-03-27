ABD Başkanı Trump, Macron ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trum, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Trump, Suriye'de Türkiye ile işbirliğinin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
ABD Başkanı Donald Trum, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Trump, Suriye'de Türkiye ile işbirliğinin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
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