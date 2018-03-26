Aksoy, İngiltere'de düzenlenen kimyasal silah saldırısı hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Türkiye, kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul etmekte, İngiltere'de yaşanan saldırıyı da bu çerçevede görmekte ve kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin, NATO Konseyi'nin 14 Mart'ta bu konuda yaptığı açıklamaya katıldığını belirten Aksoy, Türkiye'nin söz konusu saldırıya dair görüşünün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yanı sıra Silahsızlanma Konferansı ve Avrupa Konseyi toplantılarında da ifade edildiğine işaret etti.

Aksoy, "Bu vahim olay hakkında gerekli soruşturmalar yapılarak, failler en kısa sürede adalet önüne çıkartılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

BOZDAĞ: DÜŞÜNMÜYORUZ

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ da konuya ajana krizine değinerek Rusya'ya karşı herhangi bir karar almanın düşünülmediğini belirtti.

Bozdağ şunları ifade etti:

"İki ülke arasında olan bir hadisedir. İngiltere bağımsız bir devlet, hangi ülkeyle ne tür ilişki geliştireceğine kendisi karar verir. Rusya da egemen ve bağımsız bir ülkedir. Başka ülkelerin aldıkları kararları kendi çıkarlarımız bakımından uluslararası hukuk bakımından değerlendirip ona göre adım atıyoruz. Türkiye ile Rusya arasında iyi bir ilişki vardır. Türkiye Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir. Türkiye kendi dış politikasını kendisi belirleyen bağımsız bir ülkedir.