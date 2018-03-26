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'da facia! Ölü ve yaralılar var

'nın kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan da ölen kişilerin sayısının en az 37 olduğu açıklandı.

Rusyada facia! Ölü ve yaralılar var

'nın orta güney kesiminde bulunan şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan da ölü sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısının 37'ye ulaştığı kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre 43 kişinin yaralandığı, 70'e yakın kişiden ise haber alınamadığı ifade edildi.



Kemerovo şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 02:06
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