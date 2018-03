Cambridge Analytica veri skandalı sonrasında toparlanmaya çalışan, İngiltere ve ABD gazetelerinde tam sayfa özür yazıları yayınlayan Facebook, insanların güvenini kaybetmişe benziyor.

Reuters Gazetesi'nin anketine göre, Amerikalı kullanıcıların yalnızca yarısından azı Facebook'un gizlilik yasalarına uyduğuna inanıyor. Bild am Sonntag Gazetesi tarafından gerçekleştirilen ankette ise Almanların yüzde 60'ının Facebook ve diğer sosyal ağların demokrasi üzerinde negatif etkisi olduğunu düşündüğü ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta patlak veren skandal, Facebook hisselerinin yüzde 14 değer kaybetmesine ve #DeleteFacebook (Facebook'u Sil) kampanyasının katılımcı kazanmasına sebep oldu.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, bugün kendi imzasıyla Amerikan ve İngiliz gazetelerinde tam sayfa bir özür yazısı yayınladı.

Reuters ile Ipsos tarafından gerçekleştirilen ankette, Amerikalıların yalnızca yüzde 41'i Facebook'un gizlilik yasalarına uyduğuna inandıklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 66'sı Amazon'un bu yasalara uyduğunu düşünürken, Alphabet yüzde 62, Microsoft ise katılımcıların yüzde 60'ından pozitif görüş aldı.

Geçtiğimiz hafta çarşambadan cumaya sürdürülen anket çalışmasına 2.237 kişinin katıldığı belirtildi.

Alman Bild Gazetesi'nin Kantar araştırma şirketiyle gerçekleştirdiği ankette ise katılımcıların yüzde 33'ü Facebook'un demokrasiye pozitif etki yaptığını, yüzde 60'sı ise negatif etkide bulunduğunu belirtti.

eMarketer analisti Debra Williamson, söz konusu bu güvensizliğin insanları gerçekten Facebook'u terk etmeye götürüp götürmeyeceğini söylemek için henüz erken olduğunu belirtiyor ve ekliyor: "Facebook gibi insan hayatının içine işlemiş bir platformu kullanmayı bırakmak psikolojik açıdan bir hayli zor."

İsrailli araştırma şirketi SimilarWeb, skandalın ortaya çıktığı geçtiğimiz haftada küresel Facebook kullanımında herhangi dramatik bir değişim yaşanmadığına dikkat çekiyor.

NELER OLMUŞTU?

1. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında çalışan danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini izinsiz şekilde topladığı ortaya çıktı. Skandalı ortaya çıkaran Christopher Wylie, Facebook ve Instagram'da yasaklandı.

2. Dünyanın dört bir yanından insanlar, skandalın ortaya çıkmasının ardından #deletefacebook kampanyasıyla kullanıcıları Facebook hesaplarını silmeye davet etti. Bunlara Facebook'un 19 milyar dolara satın aldığı WhatsApp'ın kurucusu Brian Acton da katıldı.

3. Facebook, suçlunun Cambridge Analytica ve onun için kullanıcı verilerini toplayan This is Your Digital Life uygulamasının yaratıcısı Dr. Aleksandr Kogan olduğunu, Mark Zuckerberg ve ekibinin söz konusu skandal yüzünden gece gündüz çalıştığını açıkladı.

4. Cambridge Analytica'nın Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix'in izinsiz toplanan kullanıcı verilerini kullanarak Donald Trump'a seçimi kazandırdıklarını söylediği bir gizli çekim video ortaya çıktı. Nix görevden alındı.

5. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook'un 50 milyon kullanıcı verisini Cambridge Analytica'ya kasıtlı sunduğu şüpheleri doğrultusunda şirket hakkında soruşturma başlattı. Şirkete verilebilecek para cezasının 2 trilyon dolara kadar çıkabileceği belirtildi.

6. Skandalın ortaya çıkmasıyla Facebook bir hafta içerisinde 50 milyar dolar değer kaybetti. Facebook'un düşüşünü, diğer teknoloji ve sosyal medya şirketlerinin hisselerinde yaşanan kayıplar takip etti.

7. Facebook tarafından suçlanan This is Your Digital Life uygulamasının yaratıcısı Dr. Aleksandr Kogan, CA ve Facebook'un kendisini günah keçisi olarak öne sürdüklerini söyledi. Dr. Kogan, olayın perde arkasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

8. Dünyanın dört bir yanından Facebook kullanıcıları hesaplarını kapatmaya başladı. Eğer Facebook kullanmaya devam ediyorsanız, yukarıdaki rehberden bilgilerinizi nasıl güvende tutacağınızı öğrenebilirsiniz.

9. Cambridge Analytica skandalı sonrası Facebook hakkında iki dava açıldı. Davacılar, Facebook'un federal yasaları çiğnediğini, haksız rekabette bulunduğunu ve sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia ediyor.

10. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, son güvenlik skandalının ardından yaşanan güven ihlali nedeniyle İngiliz ve Amerikan gazetelerine tam sayfa ilan vererek özür diledi.