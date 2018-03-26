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sundan açıklaması

Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul'den 'daki operasyon ile ilgili açıklama geldi

Iraktan flaş Sincar açıklaması

Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15'inci Tugay'a bağlı birliklerin, ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla bölgede konuşlandığını ifade etti.

Resul, güçlerinin dün 'nın Sincar'dan çekildiği bölgelere konuşlandığını söyledi.

Terör örgütü PKK, 3 Ağustos 2014 tarihinde DEAŞ'ın Sincar'daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 00:02
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