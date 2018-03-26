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Dışişleri'nden saldırı açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'ın farklı noktalarına yapılan füze saldırılarını kınadığını açıkladı.

Dışişlerinden saldırı açıklaması!
Dışişleri : 25 Mart gecesi Yemen'den Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirlerine yönelik olarak 7 adet füze saldırısı gerçekleştirildiği endişeyle öğrenilmiştir. Bu saldırıları kınıyoruz. Bahsekonu füzelerin hedeflerine varmadan Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilmesiyle daha büyük can ve mal kaybının önlenmiş olması teselli vericidir.
  • 26 Mart 2018, Pazartesi 18:20
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