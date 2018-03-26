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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi

Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Tusk, AB Komisyonu Başkanı Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Borisov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı , Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Euxinograd Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen çalışma yemeği, saat 19.10'da başladı. Çalışma yemeği öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tusk, Juncker ve Borisov'un katılımıyla aile fotoğrafı çektirildi.

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 19:13
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