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'nin Brüksel Büyükelçiliği'ne saldırı

'nin Brüksel Büyükelçiliği'ne 10-12 kişilik bir grup boyalı saldırı düzenledi

BÜYÜKELÇİLİĞE ALÇAK SALDIRI!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu düşünülen 10-12 kişilik bir grup, sabah saatlerinde 'nin Brüksel Büyükelçiliği ve Başkonsolosluk binalarının ön cephesine kırmızı renkte boyalar atarak saldırı gerçekleştirdi.

AA'nın haberine göre, saldırının ardından polis ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve tutanak tuttu.

ve Başkonsolosluk binaları olayın ardından temizletildi.

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  • 25 Mart 2018, Pazar 22:24
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