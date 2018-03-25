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Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Başkanı 'ın ülkesinde bulunan Rus diplomatları birkaç gün içerisinde ülkeden çıkarma hazırlığı yaptığı iddia edildi.

Trumptan ortalığı karıştıracak hamle

Başkanı , ilerleyen haftalarda Rus diplomatları ülkesinden çıkarmaya hazırlanıyor. Trump'ın, İngiltere'deki üst düzey istihbarat subayı olan Rus Albay Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesine ilişkin bu kararı aldığı belirtiliyor. Trump'ın, 26 Mart tarihinde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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  • 25 Mart 2018, Pazar 07:31
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