ABD Başkanı Donald Trump, ilerleyen haftalarda Rus diplomatları ülkesinden çıkarmaya hazırlanıyor. Trump'ın, İngiltere'deki üst düzey istihbarat subayı olan Rus Albay Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesine ilişkin bu kararı aldığı belirtiliyor. Trump'ın, 26 Mart tarihinde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle
ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinde bulunan Rus diplomatları birkaç gün içerisinde ülkeden çıkarma hazırlığı yaptığı iddia edildi.
Etiketler: donald trump , Vladimir Putin , Rusya , ABD
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