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Gizli 'ajan'da

Putin'e yakın iki ismin bir yıl içinde 'da 1 milyar poundluk (6 milyar TL) emlak yatırımı yaptığı belirlendi. İngiliz medyası ise Goncharenko ve Guryev’in Skripal suikastı ile ilgili bulunması halinde tüm varlıklarına el konulacağını iddia etti

Gizli ajanda
Rus eski çifte ajan ve kızı Yulia'nın 2 hafta önce 'de bir tür sinir gazıyla sinin ardından ortalık karıştı. Ajan ve kızının tarafından zehirlendiğini ilan eden İngiltere ile Rusya arasında diplomatik kriz çıkarken buna Avrupa Birliği de eklendi. Rus diplomatlar sınır dışı edilmeye başlanırken Rusya lideri 'e yakın oligarkların da İngiltere'deki ajan soruşturmasına dahil oldukları iddia edildi. Putin'e yakınlığıyla bilinen milyarderlerden Andrey Goncharenko'nun 2017'de tek başına 'da 750 milyon poundluk (4,5 milyar TL) gayrimenkul satın aldığı belirlenirken Andrey Guryev'in yaptığı emlak yatırımlarıyla bu rakamın 1 milyar pound'u (6 milyar TL) geçtiği öğrenildi.


Putin'e yakın oligarkların bir anda Londra'daki en önemli merkezleri satın almaya başlaması dikkatlerden kaçmazken Rus diplomatların sınır dışı edilmesine varan Skripal soruşturmasının Goncharenko ve Guryev'e kadar uzanabileceği iddia edildi. İngiliz DailyMail gazetesinin haberine göre Bernard Shaw and Oscar Wilde ve eski İngiliz başbakanlarının sahip oldukları şatoları ve en pahalı malikaneleri alan bu oligarkların, sinir gazı suikastı ile bağlantısı bulunursa İngiltere'deki mal varlıklarına da el konulacak.



İngiltere, eski Rus ajan Sergey Skripal'ın zehirlenmesiyle ilgili olarak Rusya'yı suçladı. Rus diplomatlar ülkeden gönderildi. Putin de İngiliz diplomatları Britanya'ya yolladı.
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