Gizli 'ajan'da

Putin'e yakın iki ismin bir yıl içinde Londra'da 1 milyar poundluk (6 milyar TL) emlak yatırımı yaptığı belirlendi. İngiliz medyası ise Goncharenko ve Guryev’in Skripal suikastı ile ilgili bulunması halinde tüm varlıklarına el konulacağını iddia etti
Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın 2 hafta önce İngiltere'de bir tür sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından ortalık karıştı. Ajan ve kızının Rusya tarafından zehirlendiğini ilan eden İngiltere ile Rusya arasında diplomatik kriz çıkarken buna Avrupa Birliği de eklendi. Rus diplomatlar sınır dışı edilmeye başlanırken Rusya lideri Vladimir Putin'e yakın oligarkların da İngiltere'deki ajan soruşturmasına dahil oldukları iddia edildi. Putin'e yakınlığıyla bilinen milyarderlerden Andrey Goncharenko'nun 2017'de tek başına Londra'da 750 milyon poundluk (4,5 milyar TL) gayrimenkul satın aldığı belirlenirken Andrey Guryev'in yaptığı emlak yatırımlarıyla bu rakamın 1milyar pound'u (6 milyar TL)geçtiği öğrenildi.
Putin'e yakın oligarkların bir anda Londra'daki en önemli merkezleri satın almaya başlaması dikkatlerden kaçmazken Rus diplomatların sınır dışı edilmesine varan Skripal soruşturmasının Goncharenko ve Guryev'e kadaruzanabileceği iddia edildi. İngiliz DailyMail gazetesinin haberine göre Bernard Shaw and Oscar Wilde ve eski İngiliz başbakanlarının sahip oldukları şatoları ve en pahalı malikaneleri alan bu oligarkların, sinir gazı suikastıile bağlantısı bulunursa İngiltere'deki mal varlıklarına da el konulacak.
İngiltere, eski Rus ajan Sergey Skripal'ın zehirlenmesiyle ilgili olarak Rusya'yı suçladı. Rus diplomatlar ülkeden gönderildi. Putin de İngiliz diplomatları Britanya'ya yolladı.
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