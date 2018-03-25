Facebook’u batıran adam Serdar
Facebook kullanıcı gizliliğini sağlayamadı. Dünyada “Facebook’u sil” kampanyası başladı. Elon Musk’a ulaşan bir Türk “Adamsan silersin” deyince Musk da Facebook’u sildi. Zuckerberg’in hisseleri alt üst oldu. Serdar ise “Facebook’u batıran adam olmak istemem. Kimsenin ekmeğiyle oynamak değildi amacım” dedi
Serdar bir anda dünya çapında ün kazanırken Musk'ın hesaplarını kapatmasının ardından şunları yazdı:
Bir tweetimle Elon Musk'a SpaceX sayfasını sildirip Facebook'un hisselerini düşürdüm bunu özgeçmişime eklemem lazım.
Facebook'u batıran adam olarak tanınmak istemiyorum, kimsenin ekmeğiyle oynamak değildi amacım.
Ya Elon sen gazla mı çalışıyorsun? Niye beni dinliyorsun? Başımı yakacaksın, aç şu hesaplarını...
Amerika bundan sonra sittin sene vize vermez bana.
Musk'ın beni ciddiye alması mı yoksa medyanın haberleri mi daha komik bilemiyorum.
CIA, FBI, NSA, MOSSAD, MI6 ne kadar gizli örgüt varsa peşimde gibi hissediyorum.
Beni Mars'a denek olarak gönder Musk.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Gazete
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