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  1. Düşman kardeşler bir araya geliyor!

nın avukatından ’a tehdit!

Başkanı ’la ilişkisi hakkında açıklama yapmaması için 130 bin dolar ödendiği iddia edilen ’ın avukatı, ellerindeki bir CD’nin fotoğrafını tweetleyerek adeta tehditte bulundu.



olarak tanınan Stephanie Clifford'ın avukatı Michael Avenatti, elindeki bir CD ya da DVD'nin fotoğrafını Twitter'da "Eğer bir fotoğraf bin kelime değerindeyse, bu kaç kelime değerindedir????" ifadesiyle paylaştı.

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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 12:54
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