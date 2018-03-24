Stormy Daniels olarak tanınan porno yıldızı Stephanie Clifford'ın avukatı Michael Avenatti, elindeki bir CD ya da DVD'nin fotoğrafını Twitter'da "Eğer bir fotoğraf bin kelime değerindeyse, bu kaç kelime değerindedir????" ifadesiyle paylaştı.
Porno yıldızının avukatından Trump’a tehdit!
ABD Başkanı Trump’la ilişkisi hakkında açıklama yapmaması için 130 bin dolar ödendiği iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels’ın avukatı, ellerindeki bir CD’nin fotoğrafını tweetleyerek adeta tehditte bulundu.
Etiketler: Trump , porno yıldızı , Stormy Daniels , ABD
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