Son dönemde birçok terör saldırısına hedef olan Fransa'da, yeni bir saldırı gerçekleşti. Ülkenin güneyindeki Carcassonnebölgesinde yer alanTrebes kasabasındasilahlı saldırgan, koşuyapan polislere ateş açtı. İlk ateşte bir polis memuru yaralandı. Saldırının ardından bir süpermarkete giren silahlı kişi, içerideki bazı müşteri ve çalışanları rehin aldı. Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntüde, ağır silahlıpolislerin, süpermarketinyan tarafındaki kapıdaniçeri girdiği görüldü. Olay yerine yüzlerce özel kuvvetler polisi sevk edildi. Fransız basınına konuşan görgü tanıkları, Super U adlı süpermarketten silah sesleri duyulduğunu aktardı.
129 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ Reuters haber ajansı, süpermarkettekileri rehin alan saldırganın polisten Paris'te üç yıl önce 129kişinin öldüğü saldırıyıgerçekleştiren isimlerdenSalah Abdesselam'ınserbest bırakılmasını istediğini bildirdi. Bir televizyon yayınına katılan Trebes Belediye Başkanı, süpermarkette iki kurban olduğunu söyledi. Hemen ardından bir rehinenin öldüğü bilgisi geldi. Olayda en az 10 kişi de yaralandı. Polis yaptığı operasyonda saldırganı vurarak öldürdü.
Birçok insanı rehin alan saldırgan, çatışma sonrası polis tarafından öldürüldü.
Fransız polisi saldırganın DEAŞ bağlantılı olduğunu açıkladı.
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