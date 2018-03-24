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'da aynı senaryo

Son üç yılda defalarca saldırı yapılan ’da terör bu kez bir süpermarkette ortaya çıktı. Polisle çatışan terörist bir süpermarkete girip iki kişiyi öldürdü

Fransada aynı senaryo
Son dönemde birçok terör saldırısına hedef olan 'da, yeni bir saldırı gerçekleşti. Ülkenin güneyindeki Carcassonne bölgesinde yer alan Trebes kasabasında silahlı saldırgan, koşu yapan polislere ateş açtı. İlk ateşte bir polis memuru yaralandı. Saldırının ardından bir süpermarkete giren silahlı kişi, içerideki bazı müşteri ve çalışanları rehin aldı. Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntüde, ağır silahlı polislerin, süpermarketin yan tarafındaki kapıdan içeri girdiği görüldü. Olay yerine yüzlerce özel kuvvetler polisi sevk edildi. basınına konuşan görgü tanıkları, Super U adlı
süpermarketten silah sesleri duyulduğunu aktardı.

129 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Reuters haber ajansı, süpermarkettekileri rehin alan saldırganın polisten Paris'te üç yıl önce 129 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren isimlerden Salah Abdesselam'ın serbest bırakılmasını istediğini bildirdi. Bir televizyon yayınına katılan Trebes Belediye Başkanı, süpermarkette iki kurban olduğunu söyledi. Hemen ardından bir rehinenin öldüğü bilgisi geldi. Olayda en az 10 kişi de yaralandı. Polis yaptığı operasyonda saldırganı vurarak öldürdü.


Birçok insanı rehin alan saldırgan, çatışma sonrası polis tarafından öldürüldü.


Fransız polisi saldırganın bağlantılı olduğunu açıkladı.
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