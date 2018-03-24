Cambridge Analytica şirketinin 50 milyon kişiye ait bilgileri Facebook üzerinden ele geçirmekle suçlanmasının ardından #deletefacebook (Facebook'u sil) kampanyası ağırlık kazanmıştı.
Elon Musk'tan "Facebook'u sil" kampanyasına destek
Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk, Cambridge Analytica şirketinin 50 milyon kişiye ait bilgileri Facebook üzerinden ele geçirmekle suçlanmasının ardından şirketlerinin Facebook hesaplarını sildi.
Etiketler: Elon Musk , Cambridge Analytica , Tesla , instagram
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