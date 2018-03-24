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'tan "Facebook'u sil" kampanyasına destek

ve SpaceX şirketlerinin sahibi , şirketinin 50 milyon kişiye ait bilgileri Facebook üzerinden ele geçirmekle suçlanmasının ardından şirketlerinin Facebook hesaplarını sildi.



şirketinin 50 milyon kişiye ait bilgileri Facebook üzerinden ele geçirmekle suçlanmasının ardından #deletefacebook (Facebook'u sil) kampanyası ağırlık kazanmıştı.

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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 10:00
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