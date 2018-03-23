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Ve itiraf etti

Ve itiraf etti
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 50 milyon kullanıcı profiline ait verilerin Cambridge Analytica veri şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıkması üzerine olayla ilgili Çarşamba günü yaptığı ilk açıklamada "Hata yaptık" dedi. Zuckerberg'in 50 milyon kişiden 1 milyonunun dava açması halinde, şirketin batacağını söylediği belirtildi.
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