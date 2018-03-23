Trump’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’dan YPG itirafı





Daha önce ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Bolton'un, 14 Mart'ta Fox News televizyonunda, Türkiye'nin Afrin'de YPG/PKK terör örgütüne yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın Menbiç ve Fırat Nehri'nin doğusuna doğru genişleme ihtimali üzerine yaptığı değerlendirmeler çarpıcı ifadeler içeriyor.