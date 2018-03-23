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Trump’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’dan YPG itirafı

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı John Bolton’un bir hafta önce YGP ile PKK’nın ilişkili olduğunu söylediği ortaya çıktı.



Daha önce ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Bolton'un, 14 Mart'ta Fox News televizyonunda, Türkiye'nin Afrin'de YPG/PKK terör örgütüne yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın Menbiç ve Fırat Nehri'nin doğusuna doğru genişleme ihtimali üzerine yaptığı değerlendirmeler çarpıcı ifadeler içeriyor.

  • 23 Mart 2018, Cuma 11:41
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