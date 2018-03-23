19 Mayıs'ta Windsor Kalesi'nde gerçekleşecek törenle ABD'li Meghan Markle ile evlenecek olan Prens Harry, eski aşklarından üçünü düğüne davet etti.
Prens Harry bütün eski aşklarını düğününe davet etti
Prens Harry’nin ABD’li oyuncu Meghan Markle ile düğününe eski sevgililer damga vuracak
Etiketler: Prens Harry , Prens William , Cressida Bonas , Buckingham Sarayı , Meghan Markle , ABD
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