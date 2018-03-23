Nicolas Sarkozy panikte

Libya devrik lideri Kaddafi'den milyonlarca euro rüşvet alan Fransa eski Cumhurbaşkanı NicolasSarkozy için korku dolu günler başladı. FransızLe Figaro gazetesinin haberine göre hakkında, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği gerekçesiyle soruşturma açılan NicolasSarkozy'nin, polis sorgusunda 'bu iftiralarhayatımı cehennemeçevirdiği' dediği belirtildi. Sarkozy, Libya ile para alışverişini reddederken herhangi bir maddi delil olmadan suçlandığını iddia etti. Sarkozy'nin zaferle çıktığı 2007'deki seçim kampanyasında Libya'nın rolüne ve olası kural dışılıklara yönelik ilk soruşturmayı 2012'de yayımlanan bir belge ateşlemişti. İlk soruşturma ise 2013'te başlatılmıştı. 2016'da da Ziad Takieddine Trablus'tan Paris'e 5 milyoneuro nakit para taşıdığını teyit etti. Soruşturmadaki bazı belgelerin Sarkozy'yi korkuttuğu da iddia edildi.
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