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  1. Ve itiraf etti

panikte

eski Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında yapılan polis sorgusunda “Bu iftiralar 2012’den beri hayatımı cehenneme çevirdi” dedi. Ancak belgeler, Sarkozy’yi paniğe itti

Nicolas Sarkozy panikte
Libya devrik lideri Kaddafi'den milyonlarca euro rüşvet alan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için korku dolu günler başladı. Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre hakkında, cumhurbaşkanlığı kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve kamu fonlarını gizlediği gerekçesiyle soruşturma açılan Nicolas Sarkozy'nin, polis sorgusunda 'bu iftiralar hayatımı cehenneme çevirdiği' dediği belirtildi. Sarkozy, Libya ile para alışverişini reddederken herhangi bir maddi delil olmadan suçlandığını iddia etti. Sarkozy'nin zaferle çıktığı 2007'deki seçim kampanyasında Libya'nın rolüne ve olası kural dışılıklara yönelik ilk soruşturmayı 2012'de yayımlanan bir belge ateşlemişti. İlk soruşturma ise 2013'te başlatılmıştı. 2016'da da Ziad Takieddine Trablus'tan 'e 5 milyon euro nakit para taşıdığını teyit etti. Soruşturmadaki bazı belgelerin Sarkozy'yi korkuttuğu da iddia edildi.
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