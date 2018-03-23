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Kullanıcısından Facebook'a dava!




Veri ihlali iddiaları sonrası tarihinin en zor günlerini geçiren devi Facebook, bir kullanıcısı ve yatırımcısı tarafından mahkemeye verildi.



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  • 23 Mart 2018, Cuma 12:47
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