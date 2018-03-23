Kullanıcısından Facebook'a dava!

Veri ihlali iddiaları sonrası tarihinin en zor günlerini geçiren Sosyal medya devi Facebook, bir kullanıcısı ve yatırımcısı tarafından mahkemeye verildi.
Veri ihlali iddiaları sonrası tarihinin en zor günlerini geçiren Sosyal medya devi Facebook, bir kullanıcısı ve yatırımcısı tarafından mahkemeye verildi.
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