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'da rehine krizi

'nın güneybatısında silahlı bir kişinin bir süpermarketteki kişileri rehin aldığı bildirildi. Silahlı kişini terör örgütü 'a bağlı olduğunu belirtti.

Fransada rehine krizi

'da ülkenin güneyindeki Trebes kasabasında, silahlı bir saldırgan bir süpermarketteki kişileri rehin aldı. Fransa İçişleri Bakanlığı ise söz konusu süpermarkette güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediğini duyurdu.

AFP'ye konuşan, Trebes kasabasında yaşayan bir görgü tanığı bir erkeğin yerel saatle 11.15'te 'Super U' adlı süpermarkete girdiğini ve ardından silah sesleri duyulduğunu söyledi.

REHİNE KRİZİNDEN KISA SÜRE ÖNCE SİLAHLI ÇATIŞMA
Bu olaydan kısa süre önce ise Carcassonne bölgesinde bir adam polisi yaraladıktan sonra vurulmuştu. Carcassonne kasabası ise rehine krizinin yaşandığı Trebes arasında araba ile 15 dakikalık bir mesafe bulunuyor.

Trebes ve Carcassonne kasabaları arasındaki iki olay arasında bağlantı olup olmadığı bilinmiyor.

Süpermarkette rehine krizinin terör örgütü ile bağlantılı olması durumunda, bu geçen sene Mayıs ayında göreve gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yüzleşmesi gereken ilk terör vakası olacak.

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  • 23 Mart 2018, Cuma 14:06
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