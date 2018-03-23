Fransa'da ülkenin güneyindeki Trebes kasabasında, silahlı bir saldırgan bir süpermarketteki kişileri rehin aldı. Fransa İçişleri Bakanlığı ise söz konusu süpermarkette güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediğini duyurdu.

AFP'ye konuşan, Trebes kasabasında yaşayan bir görgü tanığı bir erkeğin yerel saatle 11.15'te 'Super U' adlı süpermarkete girdiğini ve ardından silah sesleri duyulduğunu söyledi.

REHİNE KRİZİNDEN KISA SÜRE ÖNCE SİLAHLI ÇATIŞMA

Bu olaydan kısa süre önce ise Carcassonne bölgesinde bir adam polisi yaraladıktan sonra vurulmuştu. Carcassonne kasabası ise rehine krizinin yaşandığı Trebes arasında araba ile 15 dakikalık bir mesafe bulunuyor.

Trebes ve Carcassonne kasabaları arasındaki iki olay arasında bağlantı olup olmadığı bilinmiyor.

Süpermarkette rehine krizinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olması durumunda, bu geçen sene Mayıs ayında göreve gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yüzleşmesi gereken ilk terör vakası olacak.