Porno yıldızı Stormy Daniels ile olan ilişkisi olduğu iddiaları gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump ile yasak ilişki yaşadığını iddia eden eski Playboy modeli Karen McDougal, CNN'e bir röportaj verdi.
Bir yasak aşk skandalı daha: 'Trump benimle birlikte olduktan sonra para teklif etti'
Eski Playboy modeli Karen McDougal, Trump ile yasak ilişki yaşadığını iddia eden bir diğer kadın oldu. McDougal, 2006 yılında Trump ile 10 ay süren 'gerçek bir ilişki' yaşadıklarını öne sürdü
Etiketler: Donald Trump , Eski Playboy , yasak ilişki , McDougal , ABD
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