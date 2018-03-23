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  1. Trump’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’dan YPG itirafı

Bir yasak aşk skandalı daha: 'Trump benimle birlikte olduktan sonra para teklif etti'

modeli Karen , Trump ile yaşadığını iddia eden bir diğer kadın oldu. McDougal, 2006 yılında Trump ile 10 ay süren 'gerçek bir ilişki' yaşadıklarını öne sürdü

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  • 23 Mart 2018, Cuma 12:15
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