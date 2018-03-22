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Yalan makinası

Yalan makinası
ABD Başkanı ile 2006 yılında cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels'ın 2011'de yalan makinesinden geçtiği ortaya çıktı. Yalan makinesi sonuçlarının, Daniels'ın yalan söylemediğini ortaya koyduğu belirtildi. Melania Trump ile 2005 yılında evlenen Trump, iddiaları şiddetli bir dille yalanlıyor.



Trump'ın avukatı Michael Cohen, Daniels'a 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı. Bu arada Daniels'in şikayet dilekçesinde, Cohen'in gözünü korkutarak kendisini sessiz kalmaya zorladığı iddia ediyor.
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