Yalan makinası

ABD Başkanı Donald Trump ile 2006 yılında cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels'ın 2011'de yalanmakinesinden geçtiği ortaya çıktı. Yalan makinesi sonuçlarının, Daniels'ın yalansöylemediğini ortaya koyduğu belirtildi. Melania Trump ile 2005 yılında evlenen Trump, iddiaları şiddetli bir dille yalanlıyor.
Trump'ın avukatı Michael Cohen, Daniels'a 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı. Bu arada Daniels'in şikayet dilekçesinde, Cohen'in gözünü korkutarak kendisini sessiz kalmaya zorladığı iddia ediyor.
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