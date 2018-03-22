Sinemada koltuğa sıkışan adam öldü

İngiltere'nin Birmingham'da 9 Mart'ta gerçekleşen olayda, yere düşürdüğü cep telefonunu almak isteyen adam koltuğun ayaklıklarına kafası sıkışınca hastaneye kaldırıldı. Sinema salonukompleksi olaydan 1 haftasonra, 16 Mart'ta yaptığıaçıklamada kazayı doğruladıve adamın öldüğünüaçıkladı. Partneriyle film izleyen adam, film bitince yere düşürdüğü telefonuna uzanmak istedi. Koltukların ayaklıklarına kafası sıkışan adamın kalbi durdu.
Talihsiz adam ayaklıklar kırılarak oradan çıkarılabildi. Yapılan ilk müdahalede kalbi yeniden çalıştırıldı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan 1 hafta sonra öldü.
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