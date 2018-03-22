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'un veri sattığı şirkette alarmı

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, ’nın ofisinin bulunduğu New Oxford Caddesi’ndeki binanın şüpheli bir paket nedeniyle boşaltıldığını belirtildi.

Facebookun veri sattığı şirkette şüpheli paket alarmı

İngiliz polisi, 'ta çok sayıda hesaba gizli erişim sağlayarak veri ihlalinde bulunduğu iddia edilen 'nın ofisinin bulunduğu 'daki binanın nedeniyle boşaltıldığını bildirdi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Cambridge Analytica'nın ofisinin bulunduğu New Oxford Caddesi'ndeki binanın şüpheli bir paket nedeniyle boşaltıldığını belirtildi.

Bina ve çevresinin polis kordonuna alındığı, incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından topladığı kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair iddialar küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 18:28
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