



Facebook'un, 2016 yılındaki ABD seçimlerinde 50 milyona yakın kullanıcısının verisini sızdırmasının yankıları devam ediyor. ABD Federal Ticaret Komisyonu, Facebook hakkında soruşturma başlatıldığını duyururken, şirket de skandalın patlak vermesinin ardından borsada milyarlarca dolar değer kaybetti.

Sosyal medya devinin kullanıcıları da harekete geçti. Olaya sert tepki gösteren kullanıcılar Twitter'da #FacebookuSil ve #FacebookuBoykotEt etiketleriyle binlerce paylaşım yapıyor.

Uzun yıllardır Facebook hesabı bulunan kullanıcılar, verilerinin güvenliği için hesaplarını teker teker siliyor.

O isimler arasına ünlüler de katılmaya başladı.









ABD'li şarkıcı Cher, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Facebook hesabını sildiğini açıkladı. Cher mesajında, "Bu karar benim için çok zordu. Facebook benim etkinliklerime ve hayranlarımla buluşmama büyük katkı sağladı. Ama yine de hesabımı sildim, ülkemi seviyorum" yazdı.

2014'te Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınan WhatsApp'ın kurucularından Brian Acton da harekete destek verdi.





Acton 'Zamanı geldi, Facebook'u sil' paylaşımında bulundu.



ZUCKERBERG'DEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, skandalla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Zuckerberg, yazılı açıklamasında Facebook'un hatalar yaptığını kabul etti ve şirketin değişikliklere giderek, üçüncü parti tarafından yapılan uygulamalara karşı daha sıkı tedbirler getirileceğini kaydetti.

"Verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak size hizmet vermeyi hak etmiyoruz" ifadelerini kullanan Zuckerberg, yaşananların tekrarlanmaması için atılması gereken adımların yıllar önce atıldığını; ancak hatalar da yaptıklarını ve bunlara karşı yapılması gerekenler olduğunu yazdı.





Zuckerberg bundan sonra atılacak adımları da şöyle sıraladı:

2014 öncesine ait tüm uygulamalar denetimden geçirilecek. Kullanıcı bilgilerinin başka usulsüz kullanımları tespit edilirse kamuya hemen bilgi verilecek. Uygulama geliştirenlerin veriye erişimi sınırlandırılacak. Kullanıcı uygulamayı üç ay boyunca kullanmazsa, uygulama sahibinin verilere ulaşımı sona erecek.