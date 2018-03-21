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/ yandaşları 'da binasını işgal etti

gazetesinin haberinde, yaklaşık 50 kişinin 'nin Fischerfeldstrasse'deki binasına girdiği belirtildi.

YPG/PKK yandaşları Almanyada SPD binasını işgal etti

'da terör örgütü / yandaşlarının, Frankfurt kentindeki 'nin () eyalet teşkilatı binasını işgal ettiği bildirildi.

gazetesinin haberinde, yaklaşık 50 kişinin SPD'nin Fischerfeldstrasse'deki binasına girdiği belirtildi.

Terör örgütü yandaşlarının binaya, üzerinde "Özgür Afrin" yazan afiş ve terör örgütüne ait paçavralar astığı ifade edildi.

Polisin çevredeki caddeleri trafiğe kapattığı ancak olaya müdahalede bulunmadığı aktarıldı.

Haberde, terör örgütü yandaşlarının PKK'ya yönelik yasağın kaldırılmasını istediği de kaydedildi.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 21:52
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