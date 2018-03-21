'Sor'kozy
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı. Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı’na 2007’deki seçim kampanyası döneminde Libya lideri Muammer Kaddafi’den aldığı milyonlarca doların hesabı soruluyor
İDDİALAR BİTMİYOR
Sarkozy hakkında 2013'te bu iddialar nedeniyle ön soruşturma açılmıştı. Sarkozy'nin zaferle çıktığı 2007'deki seçim kampanyasında Libya'nın rolüne yönelik ilk soruşturmayı 2012'de yayımlanan bir belge ateşlemişti. 2016'da da Ziad Takieddine adında bir aracı, 2006 sonu ile 2007 başı arasında Trablusgarp'tan Paris'e 5 milyon Euro nakit para taşıdığını teyit etti. Bu paranın, önce dönemin İçişleri Bakanı Claude Gueant'a ardından Sarkozy'ye iletildiği de aynı aracı tarafından açıklandı. Bu ifadeler, eski Libya askeri istihbarat birimi direktörü Abdullah Senussi'nin 2012'de Libya'da verdiği ifadeleri doğrulamıştı. Soruşturmanın son aşamalarında yolsuzlukla mücadele birimleri, çok sayıda tanığa dayandırdıkları bilgiler ışığında, nakit paranın Sarkozy'nin seçim kampanyasında nasıl kullanıldığına yönelik detaylı bir raporu ilgili birimlere ilettiler. Sarkozy'nin gözaltına alınması yetkililerin daha detaylı, somut ve yeni bilgilere de ulaştığının göstergesi olarak algılanıyor. Sarkozy, şu ana kadar suçlamaları reddetmişti.
Gazeteciler, Sarkozy'nin gözaltına alındığı binada kamp kurdu.
Sarkozy'nin Kaddafi'den seçim yardımı aldığı belirtiliyor.
Etiketler: Nicolas Sarkozy , Muammer Kaddafi , Libya , Fransa , seçim , Londra , paris
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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