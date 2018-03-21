Sapıktan kirli ittifak

Çocuk tacizcisi Lübnan asıllı ABD'li George Nader, 2015'de bazı Arap liderlerle Kızıldeniz'de bir yatta buluştu. Toplantıya o dönem S. Arabistan Veliaht Prensi Yardımcısı olan Selman, Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Bahreyn Veliaht Prensi Halife ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katıldığı iddia edildi. Toplantıda Türkiye karşıtı ittifakın temeli atıldı.
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