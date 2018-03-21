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Sapıktan kirli ittifak

Sapıktan kirli ittifak
Çocuk tacizcisi Lübnan asıllı ABD'li , 2015'de bazı Arap liderlerle Kızıldeniz'de bir yatta buluştu. Toplantıya o dönem S. Arabistan Veliaht Prensi Yardımcısı olan Selman, Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Bahreyn Veliaht Prensi Halife ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katıldığı iddia edildi. Toplantıda Türkiye karşıtı ittifakın temeli atıldı.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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