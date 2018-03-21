O isim uyarmıştı! Facebook en büyük casus

Tüm dünyada 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip sosyal medya platformu Facebook geçtiğimiz hafta yayınlanan bir belge nedeniyle zor günler geçiriyor. Hafta sonu New York Times gazetesinde yayınlanan haberde Facebook'un 50 milyon kullanıcıya ait bilgileri Trump'ın seçim kampanyasını yürüten şirkete sattığı ortaya çıkmış, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg büyük tepki toplamıştı.

WİKİLEAKS'İN KURUCUSU ASSANGE UYARMIŞTI

2011 yılında İngilizce yayın yapan Russia Today kanalına konuşan WikiLeaks sitesi kurucusu Julian Assange, Facebook, Google, Yahoo! gibi dev Amerikan internet firmalarının ABD istihbaratıyla entegre çalıştığını iddia etti. Assange Facebook için "dünyanın en korkutucu casusluk makinesi" ifadelerini kullanmıştı.

DÜNYANIN EN KORKUTUCU CASUSLUK MAKİNESİ

Facebook'un insanlar hakkında detaylı bilgilerin derlendiği en büyük veritabanı olduğunu söyledi. Assange, RT'den Laura Emmett'a şunları anlattı:

"(Facebook) insanların isimleri, adresleri, ilişkileri, konumları birbirleriyle iletişimleri, akrabaları dahil tüm kişisel bilgilerin olduğu, dünyanın en büyük veritabanı. Hepsi de ABD'de toplanıyor ve Amerikan istihbaratının erişiminde. Facebook, Google ve Yahoo!, hepsinin ABD istihbaratı için entegre arabirimleri var. Siz Facebook'a bir arkadaş eklediğinizde bu arabirim ABD haberalma teşkilatı için bedava iş yapıyor, kaydınız otomatik güncelleniyor."

Bu web sitelerinin hükümetçe yönetilmediğini söyleyen Assange, ancak istihbarat camiasının bunlar üzerinde yasal ve siyasi baskı oluşturma gereçlerine sahip olduğunu savundu.