Müşteri velinimettir zirvesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, üç haftalık ABD ziyaretinin ilk durağında dün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından ağırlandı. Oval Ofis'teki görüşmede konuşan Trump, "kısasüre içinde VeliahtPrens'le iyi arkadaşhaline geldiklerini" dile getirdi. Trump, Riyad'ın ABD ekonomisi için "büyük müşteri" ve "yatırımcı" olduğunu ifade ederken, basın mensuplarına Suudi Arabistan'ın ABD'den aldığı ve alacağı silahları yansıtan şemalar gösterdi.
Selman ise, "ABD ve SuudiArabistan'ın gelecektebirlikte birçokşeyin üstesindengelebileceğini" belirtti. Konuşmasını İngilizce yapan Selman, iki ülke arasındaki "derinilişkilerden" övgüyle söz etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.