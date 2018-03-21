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Müşteri velinimettir zirvesi

Trump, ’ı ‘büyük müşteri’ olarak nitelendirdi. ile görüşmesinde Riyad’a satacağı silahları şemalarla gösterdi

Müşteri velinimettir zirvesi
Suudi Arabistan i Muhammed bin Selman, üç haftalık ziyaretinin ilk durağında dün Washington'da ABD Başkanı tarafından ağırlandı. 'teki görüşmede konuşan Trump, "kısa süre içinde Veliaht Prens'le iyi arkadaş haline geldiklerini" dile getirdi. Trump, Riyad'ın ABD ekonomisi için "büyük müşteri" ve "yatırımcı" olduğunu ifade ederken, basın mensuplarına 'ın ABD'den aldığı ve alacağı silahları yansıtan şemalar gösterdi.


Selman ise, "ABD ve Suudi Arabistan'ın gelecekte birlikte birçok şeyin üstesinden gelebileceğini" belirtti. Konuşmasını İngilizce yapan Selman, iki ülke arasındaki "derin ilişkilerden" övgüyle söz etti.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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