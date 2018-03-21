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'den küstah Afrin açıklaması

Başbakanı Angela , Federal Meclis'te yeni hükümetin politikalarını açıklamak amacıyla yaptığı konuşmada 'nin Afrin'e yönelik operasyonunu eleştirdi.

Merkelden küstah Afrin açıklaması
DW Türkçe'ye göre, 'ya yönelik saldırılardan ötürü "Esad rejimini ve ona seyirci kalan 'yı" kınadıklarını belirten , "'nin güvenlikle ilgili tüm meşru menfaatlerine karşın Afrin'de olanlar; binlerce sivilin kovuşturmaya maruz kalması, hayatını kaybetmesi veya kaçmak zorunda kalması kabul edilemez, Bunu da en sert şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: BÜYÜK BİR KAYGI İLE İZLİYORUZ
Haberde, "Merkel ve koalisyon ortağı partiler bir süredir 'da Türkiye'nin Afrin operasyonuna sessiz kalmakla eleştiriliyordu" denildikten sonra Merkel'den kısa süre önce de Almanya Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer'in Federal hükümetin "Afrin'in büyük bölümünün Türk ordusu tarafından ele geçirilmesine" ilişkin haberleri "büyük bir kaygıyla" izlediğini söylediğine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul ise devletler hukukunun, "meşru müdafaa" hakkını operasyona dayanak gösteren Türkiye için de geçerli olduğunu savunarak Türkiye'nin tüm girişimlerinin "gereklilik ve orantılılık" prensipleri ile örtüşmesi gerektiğini ancak federal hükümetin bu konuda "ciddi tereddütleri" olduğunu öne sürdü.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 22:19
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