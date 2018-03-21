



6 Eylül 2007'de Suriye'de düzenlenen ve o dönem dünya kamuoyunu sarsan hava saldırısının faili yaklaşık 11 yıl sonra belli oldu. Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, olayın videolarını ve fotoğraflarını bugün dünya kamuoyuyla paylaştı.