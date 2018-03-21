6 Eylül 2007'de Suriye'de düzenlenen ve o dönem dünya kamuoyunu sarsan hava saldırısının faili yaklaşık 11 yıl sonra belli oldu. Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, olayın videolarını ve fotoğraflarını bugün dünya kamuoyuyla paylaştı.
İsrail sonunda itiraf etti! 'Biz vurmuştuk!'
Suriye’de kuruluş aşamasındaki nükleer reaktörün vurulması, 11 yıl sonra açıklığa kavuştu. Videolar ve fotoğraflar yayımlayan İsrail ordusu, saldırıyı düzenlediğini itiraf etti.
Etiketler: İsrail , Deyr ez ZoR , Tel Aviv , şam
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