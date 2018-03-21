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sonunda itiraf etti! 'Biz vurmuştuk!'

Suriye’de kuruluş aasındaki nükleer reaktörün vurulması, 11 yıl sonra açıklığa kavuştu. Videolar ve fotoğraflar yayımlayan ordusu, saldırıyı düzenlediğini itiraf etti.



6 Eylül 2007'de Suriye'de düzenlenen ve o dönem dünya kamuoyunu sarsan hava saldırısının faili yaklaşık 11 yıl sonra belli oldu. Saldırıyı üstlenen ordusu, olayın videolarını ve fotoğraflarını bugün dünya kamuoyuyla paylaştı.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 11:25
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