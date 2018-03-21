;
Yol Durumu
  1. İsrail sonunda itiraf etti! 'Biz vurmuştuk!'

'da büyük patlama! Onlarca ölü var

'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistanda büyük patlama! Onlarca ölü var

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, saldırganın, Kabil Üniversitesi yakınındaki nevruz kutlamalarına giden kalabalığın arasına girerek üzerindeki bombayı patlattığını söyledi.

Saldırıda çoğu sivil 26 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda ölenlerin sayısının daha fazla olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken saldırganın hedefinde nevruz kutlamalarının yapıldığı Ziyaret-i Sahi bölgesi olduğu kaydedildi.

Etiketler:
  • 21 Mart 2018, Çarşamba 12:30
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar