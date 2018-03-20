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Zeytin Dalı'ndan cesaret aldılar, /'yı köylerinden kovdular

Afrin'deki /'nın Bab'da bulunan unsurlarınca köylerinden edilen Hırbet eş Şaer sakinleri, bir araya gelip teröristleri kendi imkanlarıyla köylerinden kovdu



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezinin teröristlerden kurtarılmasından cesaret alan Bab'daki bazı köylüler, kendi imkanlarını seferber ederek /'yı köylerinden çıkardı.

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  • 20 Mart 2018, Salı 12:22
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