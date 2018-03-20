Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezinin teröristlerden kurtarılmasından cesaret alan Bab'daki bazı köylüler, kendi imkanlarını seferber ederek YPG/PKK'yı köylerinden çıkardı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezinin teröristlerden kurtarılmasından cesaret alan Bab'daki bazı köylüler, kendi imkanlarını seferber ederek YPG/PKK'yı köylerinden çıkardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.