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arabada

Eski Rus ajan ve kızının lendiği anlaşıldı. Ancak gaz saldırısının nasıl yapıldığı bulunamadı. ABD’li uzmanlar zehirli kimyasalın araçtan geldiğini iddia etti.

Zehir arabada
İngiltere ve arasında siyasi krize neden olan eski Rus ajanı 'ın 'de lenmesi olayına yeni bir bakış açısı geldi. İngiltere, eski ajanı Rusya tarafından kimyasal gazla zehirlendiğini ileri sürerek 21 Rus diplomatı sınır dışı ederken, Rusya da buna aynı uygulama ile karşılık vermişti. ABD'li uzmanlar henüz nedeni belirlenemeyen zehrin, Skripal'ın arabasının havalandırmasına yerleştirildiğini ve bu yolla Sergey ve kızı Yuliya'yı zehirlediğini söyledi.

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