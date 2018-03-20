Zehir arabada

İngiltereve Rusyaarasında siyasikrize neden olaneski Rus ajanıSergey Skripal'ınİngiltere'dezehirlenmesiolayına yenibir bakış açısıgeldi. İngiltere,eski ajanı Rusyatarafındankimyasal gazlazehirlendiğiniileri sürerek 21Rus diplomatısınır dışı ederken, Rusya dabuna aynı uygulama ile karşılıkvermişti. ABD'li uzmanlarhenüz nedeni belirlenemeyenzehrin, Skripal'ın arabasınınhavalandırmasınayerleştirildiğini ve bu yollaSergey ve kızı Yuliya'yızehirlediğini söyledi.
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