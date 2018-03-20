



Pilot Yüzbaşı Vladislav Voloshin, Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.

Olayla ilgili soruşturma yürüten Hollandalı uzmanlar da Boeing 777 tipi yolcu uçağını Rusya'ya ait bir Buk füzesinin düşürdüğü sonucuna varmıştı.