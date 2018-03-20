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lı pilot etti

polis yetkilileri, tarafından 2014 yılında sefer sayılı yolcu uçağını düşürmekle suçlanan Ukraynalı pilotun ettiğini açıkladı. Uçağın düşüşü üzerindeki esrar halen tam olarak aydınlanmış değil...



Pilot Yüzbaşı Vladislav Voloshin, 'nın suçlamalarını reddetmişti.

Olayla ilgili soruşturma yürüten Hollandalı uzmanlar da Boeing 777 tipi yolcu uçağını Rusya'ya ait bir Buk füzesinin düşürdüğü sonucuna varmıştı.

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  • 20 Mart 2018, Salı 09:26
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