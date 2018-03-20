Pilot Yüzbaşı Vladislav Voloshin, Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.
Olayla ilgili soruşturma yürüten Hollandalı uzmanlar da Boeing 777 tipi yolcu uçağını Rusya'ya ait bir Buk füzesinin düşürdüğü sonucuna varmıştı.
Pilot Yüzbaşı Vladislav Voloshin, Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.
Olayla ilgili soruşturma yürüten Hollandalı uzmanlar da Boeing 777 tipi yolcu uçağını Rusya'ya ait bir Buk füzesinin düşürdüğü sonucuna varmıştı.
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