Suriye'nin başkenti Şam'da pazar yeri yakınına düzenlenen roketli saldırıda 29 kişi hayatını kaybederken, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, başkent Şam'da bulunan bir pazar yeri yakınına bombalı saldırı düzenlendi. Olayda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Suriye'de roketli saldırı!
Şam'da pazar yerine roketli saldırı: 29 ölü, 32 yaralı
Suriye'nin başkenti Şam'da pazar yeri yakınına düzenlenen roketli saldırıda 29 kişi hayatını kaybederken, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.
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