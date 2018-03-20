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Suriye'de roketli saldırı!

Şam'da pazar yerine roketli saldırı: 29 ölü, 32 yaralı

Suriyede roketli saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin başkenti Şam'da pazar yeri yakınına düzenlenen roketli saldırıda 29 kişi hayatını kaybederken, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, başkent Şam'da bulunan bir pazar yeri yakınına bombalı saldırı düzenlendi. Olayda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi.

  • 20 Mart 2018, Salı 20:56
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