Sirkte ölüm

Sirklerde sadece hayvanların değil insanların da hayatının tehlikede olduğu bir kez daha kanıtlandı... Cirque du Soleil'in (Güneş Sirki) ABD'nin Florida eyaletindeki gösterisi sırasında trapezci Yann Arnaud sahneye düşerek hayatını kaybetti. Kaza, Cirque du Soleil'in Florida'nın Tampa kentindeki 'VOLTA' adlı gösterisi sırasında yaşandı. İpten ipe atlarken bir anda yere çakılan Yann Arnaud, alanında en iyilerden biri olarak gösteriliyordu. Arnaud 15 yıldır Cirque du Soleil ile birlikte şovlara çıkıyordu. Sirkin tarihinde daha önce de sahnede ölümler yaşanmıştı. 2013'te Las Vegas'ta akrobat Sarah Guyard Guillot 28 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmişti. 2016'da ise Olivier Rochette, San Fransisco'da teleskopik asansörün kendisine çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Cirque du Soleil CEO'su Daniel Lamarre, "Hepimiz, Yann'ın ekibi VOLTA olarak bu zor zamanlarda sonuna kadar onun ailesinin destekçisi olacağız" dedi.
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