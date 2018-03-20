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Salman: Çarşaf zorunlu değil

Salman: Çarşaf zorunlu değil
Suudi Arabistan Muhammed bin Salman, ABD'de Trump ile yapacağı görüşme öncesi konuştu. Salman, kadınların 'saygılı ve uygun' giyinmeleri durumunda 'çarşaf giyme' zorunda kalmayacaklarını söyledi. Ülkede daha önce kadınların otomobil kullanma yasağı kaldırılmış, ayrıca stadta maç izlemelerine izin verilmişti.
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