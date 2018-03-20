Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 cumhurbaşkanı seçimlerinde Libya'dan usulsüz mali destek aldığı iddiaları ile ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.



NICHOLAS SARKOZY KİMDİR?

Nicolas, Paul, Stephane Sarközy de Nagy-Bocsa veya Nicolas Sarkozy, (d. 28 Ocak 1955), eski Fransa cumhurbaşkanı ve Andorra eş prensi.

Sarkozy, 28 Ocak 1955 yılında Paris'te doğdu. Babası Pal Sarközy de Nagybocsa (Macarca Nagybocsai Sarközy Pal) Macardır, annesinin babası Benico Mallah (aslı adı: Aron Mallah) kökeni ortaçağda İspanya'dan Osmanlı'ya sığınmış olan Sefarad Yahudilerine dayanmaktadır.

Edouard Balladur Hükümeti'nde Bütçe Bakanı ve hükümet sözcüsü oldu. 1995 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Edouard Balladur'ü destekledi ve kampanya sözcülüğünü üstlendi. Jean-Pierre Raffarin'in ilk hükümeti (2002-2004) ve Dominique de Villepin Hükümeti'nde (2005-2007) İçişleri Bakanı ve hükümetin iki numaralı ismi olarak görev yapan Sarkozy, 2004 yılında 3. Jean-Pierre Raffarin Hükümeti'nde Maliye Bakanı oldu. 16 Mayıs 2007 tarihinde Jacques Chirac'ın yerine Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Sarkozy 2 Şubat 2008'de eski İtalyan manken Carla Bruni ile 3. evliliğini yaptı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınması taraftarı olmadığını açıkça ifade etmiştir. 2012 yılında Senato'dan geçirdiği Ermeni Soykırımını İnkarının Cezalandırılması Yasası, Fransa Anayasa Konseyi tarafından iptal edilmiştir.

21-22 Nisan 2012'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turuna katılan 10 aday arasında %28.63 oy alan Sosyalist parti adayı François Hollande'nin ardından %27.18 oy ile ikinci tura kalmıştır. 5-6 Mayıs 2012 Tarihlerinde yapılan 2. tur sonucunda Cumhurbaşkanlığı seçimlerini oyların %51.9'nu alan Sosyalist Parti adayı François Hollande'ye karşı kaybetmiştir. Cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından Anayasa Konseyi tabii üyesi olarak göreve başlamış ancak 2012 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasındaki usulsüzlükler nedeniyle görevinden istifa etmiştir. 29 Kasım 2014 tarihinde UMP genel başkanlığına seçilmiştir.

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