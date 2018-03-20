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  1. ABD'de okula silahlı saldırı

Lüks otelde dehşet


22 yaşındaki , boğazına bıçak dayadığını iddia ettiği adamı reddetti. İsmi açıklanmayan adamın genç kadına saldırdı. Ekaterine Stetsyuk, adamdan kaçmak isterken otelin altıncı katından atladı.
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  • 20 Mart 2018, Salı 17:52
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