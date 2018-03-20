;
Yol Durumu
  1. Teröristlerin Afrin merkezindeki tünelleri
  2. Zeytin Dalı'ndan cesaret aldılar, YPG/PKK'yı köylerinden kovdular

Londra metrosunda alarm!

İngiltere'nin başkenti Londra'da Victoria metro istasyonu yangın alarmı nedeniyle kapatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri bölgeye gönderilirken metro tahliye edildi.

Londra metrosunda alarm!

İngiltere'nin başkenti Londra'da Victoria metro istasyonu yangın alarmı nedeniyle kapatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri bölgeye gönderilirken metro tahliye edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından metro seferlerine yeniden başlandığı bildirildi.

  • 20 Mart 2018, Salı 15:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar