Londra metrosunda alarm!

İngiltere'nin başkenti Londra'da Victoria metro istasyonu yangın alarmı nedeniyle kapatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri bölgeye gönderilirken metro tahliye edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından metro seferlerine yeniden başlandığı bildirildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da Victoria metro istasyonu yangın alarmı nedeniyle kapatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri bölgeye gönderilirken metro tahliye edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından metro seferlerine yeniden başlandığı bildirildi.
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