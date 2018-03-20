Avrupa ve ABD basınının aylardır Suriye'de 'sahadaki en güçlü grup' olarak lanse ettiği terör örgütü YPG'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu karşısındaki Afrin fiyaskosu dünya basınının gündeminde. Afrin zaferinin ardından terör örgütü YPG'nin arkasında ABD'nin desteği olmadan bir hiç olduğu kanıtlandı. Dünya basını da YPG'nin beklendiği üzere TSK karşısında Afrin'de tutunamadığına vurgu yapıldı.

İngiliz Guardian gazetesi "Afrin kent merkezi 48 saatten kısa sürede düştü. Buranın ancak uzun ve zorlu bir abluka sonucu alınabileceği beklentisi de karşılıksız kaldı" yorumu yaptı. Haberde Türkiye'nin Afrin'in düşmesiyle Suriye'nin kuzeyinde avantaj sağladığı görüşüne de yer verildi.

Fransız AFP ajansının görüş aldığı uzmanlar da "Türkiye'nin Afrin'i alması kaçınılmazdı. Asıl mesele Türkiye'nin bundan sonra nereye yöneleceği" sorusunu gündeme getirdi.

YENİ BİR AŞAMA

ABD merkezli Washington Post gazetesi ise, "Türk güçleri ve Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyinde YPG militanlarından kilit bir kaleyi aldı. Görünürdeki zafer, özerk bir devlet tesis etme umuduyla Suriye'nin Kürt bölgeleri üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırmaya çalışan YPG'ye sersemletici bir darbe" ifadelerini kullandı.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalam Post da, Afrin'in Türkiye'nin eline geçmesini "YPG'lilere bir şok" olarak değerlendirdi. Haberde ayrıca "Afrin'in sonuçları, Moskova, Şam ve Washington ile Suriye'nin doğusunda hissedilecek" denildi. İngiliz The Times gazetesi "Türk güçleri ve Suriyeli muhaliflerin Afrin'de YPG'li militanlara karşı üstün geldiklerine" dikkat çekerken bu gelişmeyi Suriye'deki iç savaşta "yeni bir aşamanın sinyali" olarak gördü.

ABD'NİN ANLAŞMAYI UYGULAMASINI BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ile ABD'nin Menbiç konusunda genel bir anlaşmaya vardığını belirterek, "Şimdi bu anlaşmanın uygulanmasını bekliyoruz. Eğer uygulanırsa, ABD ile karşı karşıya gelmemiş olacağız" dedi.