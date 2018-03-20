100 yaşına kadar kalmam

Rusya'da Pazar günü yapılan başkanlık seçimlerini ezici çoğunluk yüzde 77 oyla kazanan Vladimir Putin, Rusya'yı 100 yaşına kadar yönetmek niyetinde olmadığını söyledi. Önümüzdeki 6 yıllık iktidar döneminde Rusya'da köklü yapısal değişimlerden de söz eden Putin, Mayıs ayı başlarında hükümette ciddi revizyon yapılacağı sinyalini de verdi. Putin'in bu sözleriyle Başbakan Dmitri Medvedev'i kastettiği belirtildi.
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