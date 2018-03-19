'Susmadı' davası

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği ilk günden itibaren skandallarla anıldı. Akli dengesinin yerinde olmadığı ve seçimi Rusya sayesinde kazandığı yönünde iddialarla gündeme gelen Trump, yine skandala adını yazdı. Trump'ın 2006 yılında porno yıldızı Stormy Daniels ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Trump'ın 2016'daki başkanlık seçiminden 1 ay önce Daniels'e sus payı oylarak 130 bin dolar ödediği saptandı. Skandal ortaya çıkınca Daniels, kendisini sessiz kalmaya zorlayan Trump'a karşı hukuk savaşı başlattı. Trump da karşı hamle yaptı. Daniels ile yaşadığı ilişki ortaya çıkınca eşi Melania Trump ile arası bozulan Donald Trump'ın avukatlarının, 2016 yılında yapılan gizlilik anlaşmasını bozduğu gerekçesiyle porno yıldızı Stormy Daniels'a 20 milyon dolarlık dava açtığı açıklandı.
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