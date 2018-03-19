‘Sinir’ krizi
Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı, sinir gazıyla zehirlendi. Olaydan sorumlu tutulan Rusya ile İngiltere birbirine girdi. Son olarak İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Moskova’ya mesaj gönderdi: Rusya’nın 10 yıldır sinir gazı stoğu yaptığına ilişkin kanıtımız var
UZMANLAR İNCELEYECEK
Skripal'ın zehirlenmesinde Rusya'nın parmağı olduğu yönündeki şüpheler arttı. Ancak Rusya iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İngiltere, Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Ayrıca Rusya'ya bağlı varlıkların da dondurulacağı ve 2 ülke arasındaki ilişkilerin askıya alındığı açıklandı. Yaşanan krizle ilgili ikinci perde açıldı. İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eski Rus ajanının zehirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı. Hedefte yine Rusya vardı. Johnson, İngiltere'nin elinde, Rusya'nın son 10 yıldır 'Noviçok' (çaylak) isimli sinir gazından üretip, bu zehirli maddenin stoğunu yaptığına dair kanıtların bulunduğunu açıkladı.
Johnson ayrıca Skripal ve kızının zehirlenmesine sebep olduğunu söyledikleri maddenin numunelerini, bugün Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) sunacaklarını da vurguladı.
ŞÜPHELİ RUSYA
MOSKOVA, zehirli maddenin numunelerini istedi. Fakat Londra bu talebi yerine getirmedi. Rusya, eski ajan ve kızının komaya girmesine neden olan zehirleme olayında parmağının olduğuna ilişkin iddiaları reddetti. Rus yetkililer ayrıca, soruşturma sürecine yardım etmeye hazır olduklarını da bildirdi. İngiliz Başbakan Theresa May, olaydan doğrudan Moskova'yı sorumlu tutmuş fakat suçlamasına ilişkin kanıtları sunmamıştı.
Etiketler: Theresa May , Sergey Skripal , Rusya , ingiliz dışişleri bakan boris johnson , zehirli madde , Moskova , İngiltere
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Gazete
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