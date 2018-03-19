;
Yol Durumu
  1. 'Susmadı' davası
  2. Doğu Guta'da flaş gelişme!

‘Sinir’ krizi

Eski Rus ajanı ve kızı, sinir gazıyla zehirlendi. Olaydan sorumlu tutulan ile birbirine girdi. Son olarak İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ’ya mesaj gönderdi: Rusya’nın 10 yıldır sinir gazı stoğu yaptığına ilişkin kanıtımız var

‘Sinir’ krizi
RUSYA ve arasında son yılların en büyük diplomatik krizi çıktı. Gerilimin nedeni ise kimyasal maddeyle zehirlenen çifte ajandı. Skandal geçtiğimiz günlerde yaşandı. İngiltere istihbaratı için casusluk yapan eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia, bir restoranda yemek yerken kimyasal maddeye maruz kaldı. Zehirlenen casus ve kızı, ölüm kalım savaşı vermeye başladı. Eski Rus ajanının "sinir gazıyla" zehirlendiği saptandı. Zira İngiltere Başbakanı Theresa May, zehirlenme olayına 'Noviçok' isimli sinir gazı grubuna giren bir maddenin sebep olduğunu açıkladı.

UZMANLAR İNCELEYECEK
Skripal'ın zehirlenmesinde 'nın parmağı olduğu yönündeki şüpheler arttı. Ancak Rusya iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İngiltere, Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Ayrıca Rusya'ya bağlı varlıkların da dondurulacağı ve 2 ülke arasındaki ilişkilerin askıya alındığı açıklandı. Yaşanan krizle ilgili ikinci perde açıldı. İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eski Rus ajanının zehirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı. Hedefte yine Rusya vardı. Johnson, İngiltere'nin elinde, Rusya'nın son 10 yıldır 'Noviçok' (çaylak) isimli sinir gazından üretip, bu nin stoğunu yaptığına dair kanıtların bulunduğunu açıkladı.

Johnson ayrıca Skripal ve kızının zehirlenmesine sebep olduğunu söyledikleri maddenin numunelerini, bugün Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) sunacaklarını da vurguladı.

ŞÜPHELİ RUSYA
, zehirli maddenin numunelerini istedi. Fakat Londra bu talebi yerine getirmedi. Rusya, eski ajan ve kızının komaya girmesine neden olan zehirleme olayında parmağının olduğuna ilişkin iddiaları reddetti. Rus yetkililer ayrıca, soruşturma sürecine yardım etmeye hazır olduklarını da bildirdi. İngiliz Başbakan , olaydan doğrudan Moskova'yı sorumlu tutmuş fakat suçlamasına ilişkin kanıtları sunmamıştı.
Etiketler: , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar