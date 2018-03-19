Rusya Devlet Başkanı Putin'in gizli sevgilisi olduğu iddia edilen eski jimnastikçi Anna Kabaeva, Moskova'da oy vermeye geldiği binada görüntülendi.
Putin'in gizli aşkı sandık başında ortaya çıktı
Etiketler: Vladimir Putin , Alina Kabaeva , Moskova
Rusya Devlet Başkanı Putin'in gizli sevgilisi olduğu iddia edilen eski jimnastikçi Anna Kabaeva, Moskova'da oy vermeye geldiği binada görüntülendi.
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