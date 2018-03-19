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Putin'in gizli aşkı sandık başında ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in gizli sevgilisi olduğu iddia edilen eski jimnastikçi Anna Kabaeva, 'da oy vermeye geldiği binada görüntülendi.

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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 13:17
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