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Selman’a tepki

Selman, Ortadoğu’da Türk dizilerini yasakladı. Vatandaşlar da Selman’ı eleştirdi...

Selman’a tepki
ABD'nin güdümündeki Muhammed Bin Selman'a büyük var. Dubai merkezli olan ama sahibi Selman'ın gözaltına aldırdığı Prens bin Talal olan MBC televizyonlarında Türk dizilerinin kaldırılması tartışmalara yol açmıştı. 'li Wall Street Journal gazetesi de dizilerin kaldırılmasının arkasında 'ın olduğunu yazınca, Ortadoğu'da yaşayan on binlerce kişi Selman'a tepki mesajları yazdı. Hatta 'ye seslenen Ortadoğu vatandaşları, "Türkiye Ortadoğu için bir kanal kurmalı. Seyrettiğimiz dizileri de Arapça dublaj ile yayınlamalı. Biz Türkiye'yi ve Türk dizilerini seviyoruz" mesajını paylaştı. İşte Arapça paylaşılan mesajlar:
SELMAN, tüm Araplar'ın lideri olmak istiyor. O biraz zor işte.
BİZ Türk dizileriyle mutluyuz.
TÜRKİYE, uydu ile izlenebilen ve Arapça yayın yapan kanal kurmalı.
SELMAN, Washington'ın elçisi oldu.
AMERİKAN prens bizim dizilerimize karışamaz.
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