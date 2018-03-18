ABD'nin güdümündeki Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a büyük var. Dubai merkezli olan ama sahibi Selman'ın gözaltına aldırdığı Prens bin Talal olan MBC televizyonlarında Türk dizilerinin kaldırılması tartışmalara yol açmıştı. ABD'li Wall Street Journal gazetesi de dizilerin kaldırılmasının arkasında Prens Selman'ın olduğunu yazınca, Ortadoğu'da yaşayan on binlerce kişi Selman'a tepki mesajları yazdı. Hatta Türkiye'ye seslenen Ortadoğu vatandaşları, "Türkiye Ortadoğu için bir kanal kurmalı. Seyrettiğimiz dizileri de Arapça dublaj ile yayınlamalı. Biz Türkiye'yi ve Türk dizilerini seviyoruz" mesajını paylaştı. İşte Arapça paylaşılan mesajlar: SELMAN, tüm Araplar'ın lideriolmak istiyor. O biraz zor işte. BİZ Türk dizileriyle mutluyuz. TÜRKİYE, uydu ile izlenebilenve Arapça yayın yapan kanalkurmalı. SELMAN, Washington'ın elçisi oldu. AMERİKAN prens bizimdizilerimize karışamaz.
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