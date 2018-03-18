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Seçimin mutlak favorisi Putin

Seçimin mutlak favorisi Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2016 yılında yapılan Amerikan başkanlık seçimlerine Rus vatandaşlarının etki edip etmediğini umursamadığını söyledi. 'da bugün yapılacak seçimlerin en büyük favorisi olan Putin, NBC'ye verdiği röportajda 'eğer Rus vatandaşları Amerikan seçimlerine karışmışsa bunun Kremlin ile ilişkili yapılmadığını' belirtti. Uzmanlar, ABD ve İngiltere'nin bahanelerle Rusya'yı hedef göstermesinin, Putin'i daha da güçlendirdiğini ve seçimlerde yüzde 67'ye ulaşabileceğini söyledi.
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