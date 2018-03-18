Seçimin mutlak favorisi Putin

RusyaDevlet BaşkanıVladimirPutin2016 yılında yapılan Amerikan başkanlıkseçimlerine Rus vatandaşlarınınetki edip etmediğini umursamadığını söyledi.Rusya'da bugün yapılacak seçimlerinen büyük favorisi olan Putin, NBC'yeverdiği röportajda 'eğer Rus vatandaşlarıAmerikan seçimlerine karışmışsa bununKremlin ile ilişkili yapılmadığını' belirtti.Uzmanlar, ABD ve İngiltere'nin bahanelerleRusya'yı hedef göstermesinin,Putin'i daha da güçlendirdiğini ve seçimlerdeyüzde 67'ye ulaşabileceğini söyledi.
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